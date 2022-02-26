Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü halk ekmek büfesine çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İETT otobüsünün çarptığı halk ekmek büfesinin işletmecisi hafif yaralandı.
Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Sokak'ta İETT otobüsü, Hasköy durağında yolcuları indirdikten sonra halk ekmek büfesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan büfe işletmecisi H.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kaza alanına gelerek bilgi aldı. Kazanın, otobüsün elektronik aksamındaki arızadan kaynaklandığı iddia edildi.
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