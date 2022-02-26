Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler şubat ayında güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Gençler ise falezlerdeki kayalıklardan denize atlayarak eğlendi. Sahil insanlarla dolarken, park ve bahçeler de güneşin tadını çıkarıp yürüyüş yapan ve bisiklete binenlere ev sahipliği yaptı.