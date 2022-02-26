Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te beton blok yüklü tır yan yattı, yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton blok yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yola düşen blok nedeniyle kapanan İslahiye Çevre Yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
İslahiye ile Nurdağı arasında bağlantıyı sağlayan İslahiye Çevre Yolu üzerinde Organize Sanayi kavşağında seyreden beton blok yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan tırda bulunan beton bloklardan biri yere düştü, tır yan yattı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza nedeniyle çevre yolu trafiğe kapanırken trafik polisleri yolda önlem aldı. Çevre yolu düşen beton blokun vinçle kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.
Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
[Fotoğraf: İHA]
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