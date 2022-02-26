İslahiye ile Nurdağı arasında bağlantıyı sağlayan İslahiye Çevre Yolu üzerinde Organize Sanayi kavşağında seyreden beton blok yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan tırda bulunan beton bloklardan biri yere düştü, tır yan yattı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle çevre yolu trafiğe kapanırken trafik polisleri yolda önlem aldı. Çevre yolu düşen beton blokun vinçle kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

[Fotoğraf: İHA]