Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bozuk ürünler imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde bozuk gıda ürünleri ele geçirildi. İş yerlerine ceza uygulanırken gıda ürünleri de imha edildi.
Halk sağlığını ön planda tutan zabıta ekipleri, Viranşehir ilçesindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, marketlerde yapılan denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirdi. Ürünler, toplatılarak imha edildi.
İş yerleri hakkında tutanak tutulup, idari para cezası uygulandı.
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