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İstanbul'da görüş mesafesi 2 metrenin altına düştü25 Eylül 2019 Çarşamba 10:29 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:20
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 2 metrenin altına düştü.
Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 2 metrenin altına düştü.
Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Çamlıca Tepesi'nde yoğunlaşan sis nedeniyle Çamlıca Camii güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA
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