Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: DHA, AA]
İstanbul Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 20:02
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