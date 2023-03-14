Kanarya Mahallesi Erenler Caddesi’nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun olduğu bahçedeki barakayı da sardı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle geri dönüşüm deposunda hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.