Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da geri dönüşüm deposunda yangın
İstanbul Küçükçekmece’deki bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin müdahalesiyle depodaki yangın söndürüldü.
Kanarya Mahallesi Erenler Caddesi’nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler deponun olduğu bahçedeki barakayı da sardı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle geri dönüşüm deposunda hasar meydana geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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