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Türkiye
AA 23.11.2024 09:59

İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
[Fotograf: AA]

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos aksaklıklara neden oluyor.

Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı.

Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı.

İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü.

İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor.

İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor.

Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek seferleri ise Küçüksu'ya uğramadan gerçekleştiriliyor.

Kartal'da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Atalar Mahallesi Murat Sokak'ta sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki 34 FTL 181 plakalı otomobilin üzerine düştü. Ağaç, yolu da kapattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmayla ağaç ile hasar gören aracı yoldan kaldırdı. Görgü tanıklarından Akif Çelik, ağacın fırtınadan dolayı arabanın üzerine düştüğünü söyleyerek "Burada inşaat temeli var, ağacın da kökleri boşa düştü ve fırtınada devrildi. Cana zarar gelmediğine şükrediyoruz." dedi. Caddedeki temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kağıthane'de yolda su birikintisinde mahsur kalan araç kurtarıldı

Seyrantepe Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sürücü aracından çıkarken, polis ekipleri ise yolu trafiğe kapattı. Ekiplerin rögarları temizlemesinin ardından suyun çekilmesiyle mahsur kalan araç kurtarıldı. Trafik akışı yeniden normale döndü.

Beşiktaş'ta binanın çatısından parçalar koptu

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu 8 katlı binanın çatısından kopan parçalar yere düştü.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Dikilitaş Mahallesi Yeni gelin Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın çatısından parçalar koptu.

Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatısından kopan parçaların bir kısmı yere düşerken, bazıları da asılı kaldı.

Yaralananın olmadığı olayda itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, çatıda asılı kalan parçaları keserek alırken, yola düşen parçaları da kaldırdı.

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