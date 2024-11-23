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Türkiye
AA 23.11.2024 09:36

Bursa'da fırtınada sürüklenen kamyonet binaya çarptı

Bursa'da park halindeki bir kamyonet, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek iki araca ve bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

Bursa'da fırtınada sürüklenen kamyonet binaya çarptı
[Fotograf: AA]

Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 12. Yiğit Sokağı'nda park halinde olan 16 J 6456 plakalı kamyonet, şiddetli rüzgardan dolayı sürüklenmeye başladı.

Araç önce park halindeki otomobile, daha sonra ise minibüse çarptı.

Bursa'da fırtınada sürüklenen kamyonet binaya çarptı

Sürüklenmeye devam eden kamyonetle minibüs, 3. Erikli Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın korkuluklarını aşarak, giriş katındaki dairenin duvarına çarparak durdu.

Bursa'da fırtınada sürüklenen kamyonet binaya çarptı

Gürültü sesini duyan sokak sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Giriş kattaki dairenin salon duvarının yıkıldığı, araçların ön taraflarının evin içine girdiği olayda, otomobilde de hasar oluştu.

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