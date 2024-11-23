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Türkiye
AA 23.11.2024 09:33

Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün feribota binmek için kuyrukta ilerlediği sırada deponun delinmesi nedeniyle yüzlerce litre motorin yola akınca trafik durdu.

Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı
[Fotograf: AA]

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, Lapseki ilçesine geçmek üzere feribota binmek için Kore Kahramanlar Caddesi'nde ilerlediği sırada yoldaki tümseğe depo çarptı.

Delinen depoda yüzlerce litre motorin yola yayılınca emniyet güçleri tarafından tehlike yaşanmaması için yol trafiğe kapatıldı.

Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı

Bu arada, araçlardan yola bulaşan motorinin olduğu bölümden geçen sürücünün kullandığı motosiklet kayarak devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve karayolları ekipleri, yolun akaryakıttan arındırılması için çalışma başlattı. 

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