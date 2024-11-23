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Türkiye
AA 23.11.2024 08:40

Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı

Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı kara yolu, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinden itibaren Bolu ve çevresinde kar yağışı uyarısı yapılması üzerine Bolu Valiliği tarafından vatandaşların mağdur olmamaları nedeniyle bazı kararlar alındı.

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Bu kapsamda kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve sonbahar döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller Mili Parkı yolunda kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için milli parka ulaşıma sınırlama getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yedigöller Milli Parkı yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşıma kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımlarda, Yedigöller'e ulaşımın Mengen ilçesi üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

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