İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü: Galata Köprüsü doldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı. Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

Eylem öncesi toplanma noktalarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne çok sayıda vatandaş geldi. Sabah namazını burada kılan on binlerce katılımcı, Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek ve "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Süleymaniye Camii'nde de sabah namazının ardından vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe başladı.

"Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde yürüyen katılımcılar, zaman zaman tekbir getirip, "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Teknelerdeki vatandaşlar, meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları sallayarak eyleme katıldı.

Eyleme çocuklar da katılıyor

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze İçin Adalet" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

Sloganlar atıp tekbir getiren vatandaşlar, ellerindeki bayrakları müzikler eşliğinde salladı.

Soğuk havaya rağmen eyleme, çocukların da katıldığı dikkati çekti. Bağcılar Belediyesine ait anons aracında küçük bir kız çocuğunun "Tekbir" diye bağırdığı, kalabalığın da "Allahuekber" diye karşılık verdiği görüldü.

Yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Bazı katılımcılar, Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin merdivenlerinden mitingi izledi.

Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Canan Sarı ile birçok milletvekili ve belediye başkanları da katıldı.

Galata Köprüsü'nde basın için kurulan platformda "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" yazılı pankart yer aldı. Dev ekranlar kurulurken ses sistemi için de kolonlar yerleştirildi.

Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin Filistin'le özdeşleşen çizimi "Hanzala", basın platformunun arkasında bulunan büyük binaya afiş olarak asıldı.

Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 kişinin katıldığı öğrenildi.

"Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder"

Yürüyüş esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını, senenin ilk sabahında camilerde buluşup yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmanın önemli bir manevi güç olduğunu bilmek gerektiğini ve milletin buna inandığını söyledi.

Erdoğan, "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Öbür taraftan da '2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin' diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilal Erdoğan, "Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder." diye konuştu.

"2026 adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kurulduğu yepyeni bir yıl olacak"

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nden yüz binlerle birlikte çok büyük bir mesaj verdiklerini ve seslerini yükselttiklerini dile getirdi.

Buraya çok ciddi bir vicdan seli aktığını söyleyen Ceylan, "İsrail'in zulmünün, zalimlerin bu vicdan selinin önünde durması mümkün değil. 2026, Allah'ın izniyle dünyanın en büyük kanser hücresi olan siyonizmin biteceği yıl olacak. Buna inanıyoruz. Gazze'deki mazlumların ahı artık arşı aştı. Zulüm her yana yayıldı ve tüm dünya insanları, vicdan sahipleri ayağa kalktılar" ifadelerini kullandı.

Ceylan, "Bugün sadece Türkiye'de, İstanbul'da yüz binler Galata'ya akıyorlar ama dünyanın dört bir yanında yeniden hareketlilik başlayacaktır ve 2026 Allah'ın izniyle adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kurulduğu yepyeni bir yıl olacak bizler için" şeklinde konuştu.

Kortejler eşliğinde ve bireysel olarak yürüyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ulaştı. Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca da vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

Öte yandan, polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.