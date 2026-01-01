Hafif Kar Yağışlı -5.2ºC Ankara
İHA 01.01.2026 06:25

Denetimlerde alkolsüz sürücülere çikolata ikram edildi

Düzce’de yeni yılda polis ekiplerince şok uygulamalar yapıldı. Denetime girenlere polis ekiplerince çikolata dağıtıldı.

Denetimlerde alkolsüz sürücülere çikolata ikram edildi

Türkiye’nin dört bir yanında coşku ile kutlanan yeni yıl için Düzce’de de farklı lokasyonlarda etkinlikler düzenlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında da şok denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, alkol testi de yapıldı.

Etkinlik alanlarından çıkan sürücülere yapılan denetimlerde alkolsüz olan sürücülere kurallara uymalarından ötürü polis ekiplerine çikolata ikram edildi.

Polisler sürücülerin yeni yılını kutlarken, davranışlarından ötürü de teşekkür edildi.

Düzce Polis
