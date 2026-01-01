İstanbul Valisi Gül, Taksim Meydanı'nda görev yapan personeli ziyaret etti

Yeni yılın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na gelen Vali Gül, kutlamalar kapsamında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Gül, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul, dünya şehri. Dolayısıyla da Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne baktığınızda birçok ülkeden ziyaretçileri görebiliyoruz. Her birinin güven içerisinde istedikleri şekilde eğlenip yeni yıla girebilmesi için ortamın oluştuğunu görüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün gün boyunca 7/24 kamu hizmeti veren birçok alana gittik. Onların yeni yıllarını tebrik ettik. En son 2026'nın ilk bebeğini Sağlık Bakanımızla birlikte kucağımıza aldık. Şimdi de Taksim'deyiz."

Sabah saatlerinde Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek mitingi olacağını aktaran Vali Gül, aynı hazırlıkları devam ettireceklerini kaydetti.

Gül, 2026'da zulmün olmadığı, barışın geldiği, dünyada adaletin olduğu bir sene olması temennisinde bulunduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin soğuk havada evsizlere ilişkin sorusunu da yanıtlayan İstanbul Valisi Gül, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda sadece yılbaşına özgü değil her zaman dışarıda kalan hemşehrilerimizi otellerde, misafir evlerinde konaklatıyoruz. Bugün de tespit ettiğimiz ya da 112'de ihbar olarak gelen herkesi tekrar almış olduk. Son rakam 650 civarındaydı. Hiç kimsenin dışarıda sebebi ne olursa olsun bankta, bahçede yatmasına, kalmasına gerek yok. Haberimiz olduğunda devletimizin imkanlarıyla hemşehrilerimizi misafir edebiliyoruz. Bizim genel prensibimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bu anlamda kesin ve net talimatı var. Bunu da olabildiğince uygulamaya gayret ediyoruz. Hemşerilerimizden istirhamımız dışarıda gördüklerine yardım etmekten ziyade bize bildirsinler, 112'ye bildirsinler. Devletimizin imkanlarıyla onları en iyi şekilde misafir ederiz."

Vali Gül'e, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da eşlik etti.

Gül, açıklamanın ardından burada görevli gazetecilere çikolata ikram etti.