Hafif Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.01.2026 10:43

İstanbul'daki Filistin yürüyüşüne yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme, yaklaşık 520 bin kişi katıldı.

İstanbul'daki Filistin yürüyüşüne yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.

Bakanlar, STK temsilcileri ve öncü isimlerin konuşmalar yaptığı alanda bazı kişiler, soğuk havaya rağmen çocuklarıyla birlikte eyleme katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 kişinin katıldığı öğrenildi.

Devam eden programda, alana kurulan kürsüden Filistinliler için dualar okunuyor.

İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü: Galata Köprüsü doldu
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü: Galata Köprüsü doldu

ETİKETLER
İstanbul Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: Karla mücadeledeki anlık trafiği monitörlerle takip ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Iğdır’da asansörün halatı koptu: 2 yaralı
11:56
Van'da çığ düştü: 1 kişi kayıp, evler boşaltıldı
11:50
Demir yolları 2025’te 283 milyon yolcu taşıdı
11:44
Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti
11:36
Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 1540 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
11:32
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Artvin'de çığ felaketi: 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Artvin'de çığ felaketi: 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ