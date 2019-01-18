İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon kapsamında Beylikdüzü'nde bir adrese yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı, adreste bir süre arama gerçekleştirildi.

Kentin bazı ilçelerinde gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA