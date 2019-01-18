Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından biri olan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bölgede gün boyu etkili olan kar, akşam saatlerinde özellikle geçidin en yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında yerini tipiye bıraktı.

Zincirsiz araçlar yolda kaldı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede zincirsiz ilerlemeye çalışan bazı ağır tonajlı araçlar ise yolda kaldı.

Bölgede gün boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan karayolları ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve araçlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA