Demirci ilçesinde bulunan Söğütçük Yaylası'ndaki bir GSM şebeke istasyonunun bakım ve onarımı için teknisyen olarak Balıkesir'den giden İlyas Ermiş ve Mustafa Çevik, dün gündüz saatlerinde Sarıçayır mevkisinde araçlarını park ettikten sonra yürüyerek istasyona ulaştı.

Havanın kararmasıyla yollarını kaybeden iki teknisyen, karda mahsur kaldı. Çevrede bulunan bir barakaya sığınan teknisyenler, belediyeden yardım istedi.

Kurtarma çalışmaları 7 saat sürdü

Bölgeye hareket eden Demirci Belediyesi Arama Kurtarma, jandarma, itfaiye ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekibi, kar küreme makineleriyle yolları açarak baz istasyonu yakınına kadar ilerledi.

Jandarma ekipleri yerlerini belli etmek için havaya ateş ederken, teknisyenlerle kurulan cep telefonu irtibatı sonucu gönderilen konumun da yardımıyla 7 saat süren çalışma sonucu teknisyenler barakadan kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.

Teknisyenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA