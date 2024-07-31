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Türkiye
AA 31.07.2024 16:57

İstanbul'da eylem hazırlığı içinde olan terörist yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı. İncelemede şüphelinin 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırı sonrasında öldürülen terör örgütü üyelerinin intikamını almak için kamu kurum ve kuruluşları ile emniyet ve güvenlik birimlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

İstanbul'da eylem hazırlığı içinde olan terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, örgüt içinde faaliyet yürüten ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan İlyas A'nın Sultanbeyli'deki bir adreste olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Eylem hazırlığı içindeydi

Yapılan incelemede şüphelinin 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırı sonrasında öldürülen terör örgütü üyelerinin intikamını almak için kamu kurum ve kuruluşları ile emniyet ve güvenlik birimlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul DHKPC/C
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