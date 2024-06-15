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Türkiye
AA 15.06.2024 13:50

İstanbul'da eylem arayışında olan 2 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da eylem arayışında olan 2 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten ve eylem arayışında olan şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.

6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, Güngören'de 5 katlı binanın 4'üncü katında operasyon yapılan adreste oturan ve kendisini balkondan atmaya çalışan kadın, polis ekiplerince düşmekten kurtarıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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İstanbul DEAŞ Terörle Mücadele
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