Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 23:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da erkek kuaförüne giren pitbull korku dolu anlar yaşattı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Esenyut’ta başıboş pitbull cinsi köpek erkek kuaförüne girdi. Köpek içeridekilere korku dolu anlar yaşatırken, bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi. O anlar kamera tarafından kaydedildi.
Geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde, evden kaçan pitbull cinsi bir köpek, sokakta dolaşmaya başladı. Açık olan erkek kuaförünü gören köpek bir anda içeriye daldı.
Köpeğin içeriye girdiğini gören, iş yeri çalışanları ve müşteriler büyük bir panikle kaçışmaya başladı. Bu sırada müşterilerden biri, köpeği boynundan tutarak yakalamaya çalıştı.
Erkek kuaföründe korku dolu anlar yaşanırken, köpek de bir kişiyi ısırdı.
Köpeği boynundan yakalayan müşteri, dışarıya çıkarıp kapıyı kapatmasıyla içeridekiler rahat bir nefes aldı.
O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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