Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de gıda zehirlenmesi: Aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı
[AA (Arşiv)]
Osmaniye'de aynı aileden 7 kişi yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden 11 kişilik aileden 7 si, yedikleri yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayeti göstermeye başladı.
Besin zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.O, F.O, K.K, F.O, K.O, Y.O. ve R.O. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Osmaniye
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