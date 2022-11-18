Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli
[Fotograf: AA]
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
Etiketler: İstanbul Ulaşım Hava Durumu
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