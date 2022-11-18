Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 07:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, itiraz sonucu tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihan Kolivar'a "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 9 Kasım'da tutuklanan Kolivar'ın avukatı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.
Hakimliğin itirazı reddetmesi üzerine dosya, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mahkeme, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar'ın tahliyesine hükmetti.
Etiketler: İstanbul
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