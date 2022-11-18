Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 04:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: Son Dakika İzmir Deprem
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