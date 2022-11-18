Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da cip devrildi: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde devrilen cipteki iki kişi hayatını kaybetti.
Mahmut Yatar'ın kullandığı cip, Didim-Güllübahçe yolu Akköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yatar ile araçtaki Tahir Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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