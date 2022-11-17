Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 23:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da düğünde gaz kaçağı: 40 kişi zehirlendi
[Fotograf: DHA]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlendi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi.
Düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz kaçağı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Kastamonu
Son Haberler
- 00:30
- 00:11
- 00:08
- 23:58
- 23:55
Sıradaki Haber
Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'nin ilk etabı açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz