16 yaşındaki E.E'nin kullandığı otomobil, İstikbal Caddesi'nde takla atarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan 2 genç sıkıştıkları yerden çıkardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.