Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 06:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
16 yaşındaki E.E'nin kullandığı otomobil, İstikbal Caddesi'nde takla atarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan 2 genç sıkıştıkları yerden çıkardı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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