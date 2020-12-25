İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için 7 ilçede önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

4'ü yabancı uyruklu 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürerken, firari 3 zanlıyı da yakalama çalışmaları devam ediyor.

