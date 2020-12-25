Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yüzey parlatma yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
"Polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.
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