Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 02:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 24 AAH 871 plakalı otomobil Erzincan Belediyesine ait mezbahane önünde şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Adem Ş. ve Elif K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan İbrahim Ö. ve Elif M., 112 acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor.
Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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