Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 01:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde 1 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda, 130 koli içerisinde 1 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
D-100 kara yolunda durdurulan bir araçta, 130 koli içerisinde 1 milyon 300 bin dal TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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