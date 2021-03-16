Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da DEAŞ soruşturması: 3 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda para transferleri yaptığı tespit edilen 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün amaçları doğrultusunda "infak" adı altında para transferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 ilçede operasyon başlatıldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan, 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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