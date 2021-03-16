İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün amaçları doğrultusunda "infak" adı altında para transferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 ilçede operasyon başlatıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan, 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.