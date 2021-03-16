Çok yüksek riskli iller (kırmızı) arasında ilk sırada yer alan Samsun'da vaka artışı geçen haftadan bu yana devam ediyor.

Haftalık vaka sayısı ve vaka yayılım oranı giderek artan Samsun, son açıklanan verilere göre yine Türkiye’de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il oldu.

Samsun’da 27 Şubat-5 Mart arasında 100 binde 348,36 olan vaka sayısı, 6-12 Mart tarihleri arasındaki haritada 100 binde 458,53’e yükseldi.

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla COVID-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.