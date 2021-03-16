Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 08:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Samsun vaka oranlarında ilk sırada yer aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İllere göre haftalık vaka sayısı haritasında Samsun, 100 bin kişide 458,53 koronavirüs vakasıyla ilk sırada yer aldı.
Çok yüksek riskli iller (kırmızı) arasında ilk sırada yer alan Samsun'da vaka artışı geçen haftadan bu yana devam ediyor.
Haftalık vaka sayısı ve vaka yayılım oranı giderek artan Samsun, son açıklanan verilere göre yine Türkiye’de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il oldu.
Samsun’da 27 Şubat-5 Mart arasında 100 binde 348,36 olan vaka sayısı, 6-12 Mart tarihleri arasındaki haritada 100 binde 458,53’e yükseldi.
Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla COVID-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
Her 100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.
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