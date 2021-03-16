Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahminlerini açıkladı. Bugün ülke genelinde çok bulutlu, Şanlıurfa ve Mardin hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Aydın, Muğla ve Denizli ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Çığ tehkilesine karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları utarısı yapıldı.

Hava sıcaklığını ise iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.