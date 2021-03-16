Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 06:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 7 ilçede yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul'da 7 ilçede 20 şüpheliye yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı.
Güvenlik güçleri, İstanbul'da yasa dışı bahis ve şans oyunu oynatıldığı bilgisini aldı.
Şüpheliler tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı.
Sabah saatlerinde 7 ilçede başlatılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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