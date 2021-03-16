Emeksiz kavşağı Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi girişinde, Bayraktar İ. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenilen sürücünün 2.0 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya karışan aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.