Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 02:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan araç yan yattı, sürücünün burnu bile kanamadı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç yan yattı. Otomobili kullanan sürücünün burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar oluştu.
Emeksiz kavşağı Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi girişinde, Bayraktar İ. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yan yattı.
Sürücünün yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenilen sürücünün 2.0 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazaya karışan aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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