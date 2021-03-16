Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Ekipler, yurt genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere de cezai işlem uygulanıyor.
Kocaeli'de koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 768 iş yeri ve 18 bin 342 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, maske takmayan 98, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma yasağına uymayan 339, karantina tedbirlerine uymayan 3, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile 2 işletmeci, izin verilen saatler dışında faaliyette bulunan 2 iş yeri sahibi ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 3 sürücüye para cezası uygulandı.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı.
Sıradaki Haber
Kütahya’da bir depodan binlerce kaçak makaron çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz