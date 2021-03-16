Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 00:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta eğitime 'kar' engeli
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak
Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Kar Yağışı
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