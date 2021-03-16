Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 01:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da bir depodan binlerce kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da polis tarafından bir iş yerinin deposuna yapılan baskında, içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satıldığını tespit etti.
İş yerinin deposunda yapılan aramada, 743 paket (14 bin 860 adet) içi doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.G. isimli iş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı.
Sıradaki Haber
Kars'ta eğitime 'kar' molası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz