Bazı feribot seferleri iptal oldu
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
Kuzey Ege'de de bazı seferler iptal
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması da bazı seferlerinin iptal olduğu bilgisini paylaştı.
Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07:00 ve Kabatepe'den saat 09:00 seferleri ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.
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