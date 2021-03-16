Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de de bazı seferler iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması da bazı seferlerinin iptal olduğu bilgisini paylaştı.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07:00 ve Kabatepe'den saat 09:00 seferleri ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.