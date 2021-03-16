Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 07:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 40 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un 4 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 52 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Ekipler, Sultangazi merkezli olarak Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: İHA]
40 şüpheli yakalandı
Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Drone ile keşif yapılırken, narkotik köpekleriyle de adreslerde arama gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Son Dakika Uyuşturucu Narkotik
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