Hamidiye Mahallesi Murat Atmaca Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde soba nedeniyle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Can kaybı ya da yaralanan olmadı

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. İş yerinde yaklaşık 30 bin liralık maddi hasar oluştuğu tahmin ediliyor.