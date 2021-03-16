Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 06:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan çıkan kıvılcım marangoz atölyesini yaktı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar oluştu.
Hamidiye Mahallesi Murat Atmaca Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde soba nedeniyle yangın çıktı.
İş yerinden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Can kaybı ya da yaralanan olmadı
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. İş yerinde yaklaşık 30 bin liralık maddi hasar oluştuğu tahmin ediliyor.
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