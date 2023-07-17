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Türkiye
AA 17.07.2023 22:56

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

MİT ve İstanbul Emniyeti, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleriyle koordineli biçimde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen 9 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verildi, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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