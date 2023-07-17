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AA
HABER GİRİŞ
17.07.2023 20:34
, 17.07.2023 20:36
SON GÜNCELLEME
17.07.2023 20:36
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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