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Türkiye
AA 17.07.2023 20:34

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığını açıkladı.

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

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