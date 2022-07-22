İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin kullandığı Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Esenler, Sultangazi ve Tuzla'daki 10 adrese sabah saatlerinde baskın yapan polis, 10 kişiyi yakaladı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.https://t.co/ZLfhYWl3Uk pic.twitter.com/NUlxULsLCW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 22, 2022

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü açıklandı.