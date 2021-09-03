Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da çakar denetimi: 2 milyon 141 bin lira ceza kesildi
İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, gerekli izinleri olmayan çakarlı araçlara yönelik denetimler yapıldı. Yaklaşık 2 milyon 142 bin lira ceza kesildi.
Yetkisi olmadığı halde çakar-siren tertibatı kullanan araçlara yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Ağustos'ta 265 araca, 54 bin 835 lira para cezası kesildi. Bu yılın ilk 8 ayında yapılan denetimlerde ise bin 599 araca cezai işlem uygulandı.
Bu araçlardan, üçüncü kez denetime takılıp "çakar" işlemi yapılan 64'ü, 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Toplam 2 milyon 141 bin 61 lira ceza kesildi.
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