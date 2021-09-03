Yetkisi olmadığı halde çakar-siren tertibatı kullanan araçlara yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Ağustos'ta 265 araca, 54 bin 835 lira para cezası kesildi. Bu yılın ilk 8 ayında yapılan denetimlerde ise bin 599 araca cezai işlem uygulandı.

Bu araçlardan, üçüncü kez denetime takılıp "çakar" işlemi yapılan 64'ü, 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Toplam 2 milyon 141 bin 61 lira ceza kesildi.