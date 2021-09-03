Antalya Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağını 30 Eylül'e kadar uzattı.

Genelgeye göre Antalya sınırları içindeki ormanlık alanlara yetkililerden başkası giremeyecek.

Orman kenarında mola verilmesine, piknik yapılmasına, mangal, semaver ve ateş yakılmasına da izin verilmeyecek.

Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak

Orman civarındaki tesis ve sanayi kuruluşlarından yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alması istendi.

30 Eylül'e kadar belediyeler de orman yakınlarında çöp toplama alanları, koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Genelgeye uymayanlara adli ve idari işlem yapılacak.

