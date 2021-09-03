Adıyaman'da yaşayan Güler ailesinin 5 çocuğundan ikisi SMA Tip 2 hastası. Kardeşlerden Recep 15 yaşında, Meryem ise 9 yaşında.

Kardeşler, anne ve babalarının desteği olmadan dışarı çıkamıyorlardı. Fakat, gönüllüler tarafından kendilerine yardım eli uzatıldı ve akülü tekerlekli sandalyeye kavuştular.

Ardından da ikinci kattaki evlerine çıkıp inebilecekleri bir asansöre sahip oldular.

SMA hastası kardeşler artık kendi başlarına dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Çocukları çok zorluklarla aşağıya indiriyorduk"

Anne Güler ise asansörden önce çocuklarını sırtlayarak dışarı çıkardıklarını şöyle anlattı:

"Daha önce biz çocukları çok zorluklarla aşağıya indiriyorduk, sırtlayarak getiriyorduk çok zorlanıyorduk getiremiyorduk, Çok şükür şimdi asansörümüz oldu binecekler. 2-3 ayda bir çıkabiliyorlardı zorla yani çıkamıyorlardı."

Evlerinden bahçeye artık kendi başlarına inebilen çocuklar da büyük mutluluk yaşadı.

"Eskiden böyle 4 ayda bir çıkıyorduk"

Recep, "Hep telefonla oynuyordum başka bir şey yapamıyordum, ders çalışıyordum. Peki şimdi? Şimdi dışarı çıkıyorum, arkadaşlarımla geziyorum, her türlü şeyi yapıyorum” dedi.

Meryem ise "Eskiden böyle 4 ayda bir çıkıyorduk, şimdi her gün çıkabiliyoruz. Çok mutluyum" diye konuştu.