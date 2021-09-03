Umurça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Karadan güçlükle ulaşılan bölgeye, 2 helikopter ile 5 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yerleşim yerine yakın olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.